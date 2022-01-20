Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Rum ve Yunanistan'ın Rumların boru hattına yönelik ABD vetosunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin veto ettiği proje ile ilgili Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir projenin kesinlikle başarılı olmayacağını belirtirken, güzergah üzerinde Türkiye olarak tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar" dedi.

"YUNANİSTAN'IN VE RUM KESİMİNİN 9 DEFA İHLAL GİRİŞİMİ OLDU"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Rum kesiminin son dönemde gerçekleştirdiği sınır ihlalleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken son ihlal girişiminin bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan’ın ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu tabii hiçbirisinde başarılı olamadılar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan mesajı: Hedef tam normalleşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı, Bakan Çavuşoğlu, "NATO-Rusya / ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. Cenevre'de Lavrov ile Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor. Ciddi temennimiz, bizler de temasları sürdüreceğiz, gerginliğin azaltılması" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen saldırıyı kınadı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen saldırıyı kınayarak "Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz.” dedi.