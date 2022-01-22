Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

2023 seçimleri için hazırlıklarına başlayan AK Parti, sıklıkla gençlerin nabzını tutuyor. 15-25 yaş arası gençlerle yapılan son anketlere göre, AK Parti, yüzde 40 oy oranı ile gençlerin ilk tercihi. AK Parti’nin en yakın rakibi olan CHP ile arasında oy farkı ise en az 10 puan. Anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı da yüzde 50’nin üzerinde. AK Parti kaynakları, bugüne kadar yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 50’inin altına hiç düşmediğinin altını çizdi.

GENÇ VEKİLLERLE TOPLANTI

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde partinin genç milletvekilleriyle bir toplantı yapıldığı, toplantıda gençlerle ilgili anket sonuçlarının masaya yatırıldığı ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘teknofest kuşağı’ olarak tanımladığı gençlerle sık sık bir araya geliyor.

EN AZ 2 DEFA ZİYARET

AK Parti kurmayları “Z kuşağıyla bir sıkıntımızın olması söz konusu değil. Çünkü en başta biz gençler arasında öyle bir ayırım yapmıyoruz. Z kuşağı, gençlerin kullandığı bir tabir değil. AK Parti; gençleri dinleyen, şikâyet ve temennilerini dinleyen ve buna yönelik hızlıca aksiyon alabilen, yegâne bir parti. Gençlerden gelen talepleri hızlıca yerine getiriyoruz. İlk defa oy kullanacak tüm seçmenlerimizi en az 2 defa ziyaret edeceğiz. Mahalle ve üniversite programları yapacağız. Üniversitelerde bir seferberlik başlatacağız. Cumhurbaşkanı’mız adına sosyal medyayı kullanarak, kendimizi, partimizi, yapacaklarımızı en doğru dille anlatmak için çalışacağız” dedi.

Trump, anketlerde Biden'a yüzde 6 fark attı ABD başkanlığını Joe Biden'a kaptıran Donald Trump, rakibini son seçim anketlerinde geçmeyi başardı. Bu durum, "Trump yeniden ABD'nin başkanı mı olacak?" sorularını akıllara getirdi.

Geçim derdine teşhis anketi Yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidilecek, ekonomik sıkıntıları dinlenecek ve doğru çözümler üretilecek.