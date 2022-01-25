Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık fezlekesinin de aralarında olduğu 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM’ye ulaştı.
11 dokunulmazlık fezlekesi şu milletvekillerine ait oluşuyor:
Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz(2), HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (2), HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz.
Meclis'te HDP'li Güzel'in dosyası görüşülecek: Dokunulmazlık gitse de maaş almaya devam Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargılama süreci başlayacak. Bunun sonucunda bir yıl ve üstü hapis cezası alırsa milletvekilliği de düşecek. Yargılama sonuçlanıncaya kadar milletvekilliği statüsü devam edecek HDP’li Güzel sahip olduğu tüm haklardan yararlanmayı sürdürecek.
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis'e sunuldu Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Öilletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’e sunuldu.