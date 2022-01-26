Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde büyükelçileri ağırladı. Törenli ağırlamada ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

ABD ve İtalya Büyükelçileri Flake ve Marrapodi'nin beraberindeki eşi ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

İtalyan Büyükelçi ve beraberindeki elçilik mensupları Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB büyükelçileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan AB büyükelçileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'yi Rumların sözcülüğünü yapmakla suçladı. AB'nin Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımasını gerektiğini söyleyen Erdoğan, tüm adaletsizliğe rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedeflerine bağlı olduğunun altını çizdi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris huzurunda yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi'ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti.