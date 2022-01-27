Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkan yardımcılarının birlikte yürüttüğü “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması sürerken, sahada ise Millet İttifakı’nda ayrılığa dönük tartışmalar yaşanıyor.

Son olarak, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP’yi topa tuttu. Seçimden sonra CHP’nin belediye başkanlarının, desteğiyle seçildikleri İyi Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilatlarını yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ahmet Çelik “Bu konuda CHP’li belediyeler kapı duvar olduğundan İyi Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri vatandaşa cevap verememenin sıkıntısını had safhada yaşamaya devam ediyor. Bu sorun iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline geldi” dedi.

SABIRLAR TÜKENİYOR

İyi Parti’de ‘Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girme’ yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu ancak sabırların tükendiğini söyleyen Çelik “Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilatlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İyi Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değil” diye konuştu.

AĞIRALİOĞLU DA ELEŞTİRMİŞTİ

Millet İttifakı içerisinde bir başka tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hava muhalefeti sebebiyle ertelediği Diyarbakır mitingi öncesinde söylediği “Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerinden sonra yaşanmıştı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarla Kılıçdaroğlu’nu bu sözleri sebebiyle hedef almıştı. Ağıralioğlu “Demokrasi ülkeye Diyarbakır’dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1.212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM’den geçer” ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı liderlerinden Semra Güzel için çıt yok PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e suskun kalan Millet İttifakı liderlerine tepki yağdı.

Gelecek ve Deva arasında ittifak için sıkı pazarlık Millet İttifakı’na katılıp katılmama konusunda net bir irade sergilemeyen Gelecek ve DEVA Partilerinden son dönemde, taleplerini içeren açıklamalar gelmeye başladı.