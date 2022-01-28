Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı’na nasıl bir profili aday göstereceklerini anlattı.

POPÜLER BİR İSMİ GETİRME DÜŞÜNCEMİZ YOK

Adayın siyasetçi olması gerektiğini vurgulayan ve ‘Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim’ diye bir düşüncelerinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım.” dedi.

İTTİFAK DEĞİŞEBİLİR

Ana muhalefet partisi lideri Kemla Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakına yeni katılımların da olabileceğini söyledi. İttifak isminin değiştirileceği iddialarını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Bu konuya ittifak birleşenlerinin tamamı karar verir” dedi.

ALİ BABACAN İDDİASINI YALANLADI

Ekonomi programının Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a bırakıldığına dair iddialarla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, bu iddiaları yalanlayarak “Hiçbir konu hiçbir siyasi partinin tekeline verilemez” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde ise diğer partilerle birlikte hareket edileceğini söyledi.