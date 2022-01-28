Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi’nin açılış töreninde konuştu.

ZİRAAT KATILIM'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyoruz.

Burada Gülhane Üniversitesi Hastanesi'nin içinde böyle bir mabedin olması, üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli.

MUHTEŞEM BİR MESCİD

İnşallah bu mescidin, bu caminin yapımında emeği olanları tekrar tebrik ediyorum, öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet iyi olduğunu gördüm.

Mimarından, mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜLHANE CAMİİ DETAYLARI

Temeli 2018 yılının Aralık ayında atılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı. Selçuklu mimarisinin ön plana çıktığı cami, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak tasarlandı. Cami bünyesinde, aynı anda 100 kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonu, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor. Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam şeklinde tasarlandı.

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