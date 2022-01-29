Türkiye Gazetesi

Altı partinin genel başkan yardımcılarının birlikte yürüttüğü “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması devam ederken, son günlerde ittifakın geleceğine yönelik soru işaretleri uyandıran gelişmeler yaşanıyor. İyi Partili isimlerden gelen açıklamaların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun üçüncü bir ittifak olabileceğinin sinyalini vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz çarşamba günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Görüşmeleri yeni ittifak gibi yorumlamamak lazım ama bunlar da konuşulmalı” ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu’nun bu sözleri kulisleri hareketlendirdi. Davutoğlu’nun bu süreçte CHP ve İyi Parti’nin daha fazla görünür olmasından rahatsızlık duyduğu ve öne çıkmak istediği iddia ediliyor. “Millet İttifakı’na eklemlenmiş gibi” görünmek istemediği de dile getirilen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun, ayrıca partisinin tabanının CHP’ye oy vermeyebileceği sebebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı da ifade ediliyor. Görüşmelerini bu çizgide yürüttüğü belirtilen Ahmet Davutoğlu’nun, son açıklamasıyla “merkez sağ partilerden oluşan üçüncü bir ittifak kurulabileceği” mesajı verdiği konuşuluyor.

İYİ PARTİ’DE SICAK BAKANLAR VAR

Öte yandan, Davutoğlu’nun bu sözlerinin CHP’de hoş karşılanmadığı ancak İyi Parti’de bazı isimlerin “merkez sağda üçüncü ittifak” düşüncesine sıcak baktığı söyleniyor. Bazı İyi Parti kurmaylarının, yeni bir ittifakın, CHP ile kurulan ittifaktan daha fazla oy alabileceğini düşündüğü belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ertelediği Diyarbakır mitingi öncesinde söylediği “Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerinden sonra İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu tepki göstermişti. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de partisinin CHP ile ittifak kurmaya mecbur olmadığını dile getirmişti. Kulislerde, İyi Parti’deki bu söylem değişikliğinin, “üçüncü ittifak için hazırlık olduğu” yorumları da yapılıyor. Aklındaki yeni ittifak modeli için arayışta olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, önümüzdeki süreçte Millet İttifakı’nın diğer ortaklarını ikna etmek için görüşmelerini sürdüreceği ifade ediliyor.

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