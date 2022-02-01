Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

UKRAYNA KRİZİ

Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır. Diplomatik temaslar henüz kalıcı bir sonuç getirmemiştir.

Kiev'in geleceği, bölgesel ve küresel güç merkezlerinin insafına terk edilmemelidir.

ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır. ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor.

TÜRKİYE ARABULUCU OLACAK

Düğümün mutabakatla çözülmesini istiyoruz. Uzlaşmazlık düğümü bir an önce mutabakat ile çözülmeli. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'ya gidecek olması, Putin'in de Türkiye'ye gelecek olması bölge barışına katkı yapacaktır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış ve uzlaşmanın tesis edilebilmesi ancak bu ülkeler ile dostane ilişkileri bulunan üçüncü bir ülke tarafından sağlanabilecektir. Bu ülke şüphesiz Türkiye'dir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir.

(Ekrem İmamoğlu) Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.

Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar yüzsüzler MOBESE’yi dillerine dolamaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin.

Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.

Belediye başkanı balıkçıda balık yerken, sözcüsü de İsviçre'de karla mücadele etmiştir. Sanıyorum Alp'lerde epey zorluğa katlanmıştır. Ne de olsa yoğun kar yağışı altında kayak yapmak oldukça hırpalamıştır.

BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMESİ

Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi?

Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir 'kağıt kaplana' İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir. İBB Başkanı İmamoğlu görevinden affını istemeli, İstanbul'un önünü derhal açmalıdır.

KÜRSÜDEKİ ÇOCUK POLEMİĞİ

Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı’na 'amca' derken Kılıçdaroğlu’na 'hain' diye seslenmiştir. 203 sözde yazar, çizer, aydın ve gazetecinin bildiri hazırlayıp yayınlamak yerine bu sorunu ele almalarında yarar olacaktır. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir?

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir nitekim suçtur.

Katile katil, teröriste terörist diyemeyen her kim varsa demokrasi ile arasına gece ve gündüz gibi mesafe koymuştur.

Terörle mücadele sürecinde demokrasinin askıya alındığını söylemek terörist üslubudur.