Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde görüştü.
Kılıçdaroğlu klasiği: İddia var, ispat yok Yalan siyasetine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, son iddialarına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Adil Karaismailoğlu ayrı ayrı 250 bin liralık tazminat davası açtı. CHP, kaybedilen tazminatları ödemek için havuz kurdu.
Karamollaoğlu: Erdoğan ile dostane bir görüşme yaptık Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde görüştü.
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