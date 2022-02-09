Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Muhalefet blokunda ittifak pazarlıkları devam ediyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını görüşmek amacıyla 12 Şubat Cumartesi günü yuvarlak masa etrafında bir araya gelmesi beklenirken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun ittifaka dâhil olmak konusunda hâlen ikna olmadığı, liderlerin bir araya gelmesi sürecinin de bu yüzden geciktiği konuşuluyor.

Geçen ay, önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ardından da İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşen Ahmet Davutoğlu’nun her iki buluşmada da, tüm partilerin ‘eşit’ sayılması ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilme sürecinin bir protokole bağlanarak açıklanması gibi taleplerini ilettiği belirtilmişti. Bu taleplerinin yanı sıra Davutoğlu’nun, Gelecek Partisinin Millet İttifakı’na eklemlenmiş bir parti izlenimi vermesinin önüne geçmek için ‘yeni bir ittifak’ önerisi dile getirdiği de ifade edilmişti.

AD DEĞİŞİKLİĞİ DE MASADA

Millet İttifakı’nda masaya oturma düzeninin nasıl olacağına ilişkin bile tartışma yaşandığı gündeme gelirken, son olarak Davutoğlu’nun “Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz” sözleri yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Millet İttifakı ortaklarının Davutoğlu’nun saydığı taleplerin tamamına sıcak bakmasının mümkün olmadığı belirliyor. İttifak pazarlığında gerginlik sürerken, kulislerde Davutoğlu’nun son açıklamasının da başta CHP ve İyi Parti olmak üzere ittifak ortakları tarafından tepkiyle karşılandığı ifade ediliyor. Davutoğlu’nun da bu durum nedeniyle hâlen kafasının karışık olduğu ve ittifaka katılmak konusunda hâlâ görüşmelerin devam ettiği konuşuluyor. Gelecek Partisi cephesinde parti içi istişareler sürerken, yuvarlak masa toplantısı öncesinde CHP ile İyi Parti arasındaki gerilimin de devam ettiği söyleniyor.

4 partiden yeni ittifak mı? Üçüncü yol arayışı var Muhalefet liderleriyle görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun “merkez sağ partilerden oluşan üçüncü bir ittifak kurma” çabasında olduğu belirtiliyor.

Gelecek ve Deva arasında ittifak için sıkı pazarlık Millet İttifakı’na katılıp katılmama konusunda net bir irade sergilemeyen Gelecek ve DEVA Partilerinden son dönemde, taleplerini içeren açıklamalar gelmeye başladı.