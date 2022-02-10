Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.



Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.



Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ADALET BAKANI BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımın süresi uzatıldı Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Sağlık çalışanları Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.