Türkiye Gazetesi

Bursa'ya bir dizi programı için giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, raylı sistemlerin özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorununu ortadan kaldırmada en etkili ve en çevreci yollardan biri olduğunu ifade ederek, "20 yılda Türkiye’nin raylı sistem altyapısında milletimize sağladığımız konforu ve güveni her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak, heykelden öte projeleri olmayan, her fırsatta Türkiye’yi yabancılara şikâyet eden dar zihniyetler Bursa'daki çalışmalarımıza da kara leke sürmeye kalktılar" dedi.

"YOK ÖYLE ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

"Bizler işimizde gücümüzdeyiz ancak ana muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalan ile muhatap olduk" diyen Karaismailoğlu, "Aklı sıra milletimizi yalanları ile kaldıracaklarını sandılar. Yok öyle çamur at izi kalsın. Bizler kendilerine gereken cevapları verdik. Mahkemede de hesaplaşacağız. Tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğindeki yalan bilgilerle kendilerini aziz milletimiz önünde rezil etme pahasına talihsiz açıklamalar yaptılar. Bizler işin doğrusunu herkesin anlayacağı dilde anlattık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program için Bursa'da

"VEREMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOKTUR"

"106 kilometrelik ilk ihale 201 kilometreye çıktı. Üstelik iki ihale arasında 29 aylık süre farkı var. 7 Yüksek Hızlı Tren garı/istasyonu yapımı da projeye ilave edildi. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur" diyerek eleştirilerini sürdüren Karaismailoğlu, "Araştırmadan bir yalanın üzerine atlarsanız bu şekilde milleti de kendinize güldürürsünüz. Ülkemizin hayrına her işe karşı duran yatırım düşmanı bu zihniyet, her zaman olduğu gibi yargıda ve aziz milletimizin vicdanında da mahkum olacaktır" dedi.

"Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi anlıyor" diyen Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı: Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye’yi emin adımlarla 2023, 2050 ve 2071'e taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, yani AK Parti kadroları diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar; yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar.

Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye veren Bakan Karaismaioğlu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.