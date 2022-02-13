Türkiye Gazetesi

BAE'de ziyaret için hazırlıklar başladı. Ülkenin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti olan Dubai'deki Burj Khalifa binasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Dünyanın en büyük binasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı. Ayrıca binanın çevresinde İstiklal Marşı da okundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetine icabetle, 14-15 Şubat 2022 tarihlerinde BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınması planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, Dünya Fuarı “EXPO 2020 Dubai”yi ziyaretle Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını teşrif etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE ziyareti öncesi önemli mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyarete ilişkin, iki ülke dostluğuna atfedilen önemi göstermenin yanı sıra iş birliğinin daha da ileriye taşınmasına vesile olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye iade-i ziyaret: Yeni fırsatlar oluşturacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne iade ziyareti yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılacak olan ziyaretle Türkiye’nin bölgeyle ticaret hacminin artmasını sağlaması ve yeni yatırımlar için fırsat oluşturması bekleniyor. DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz tarafından yapılan açıklamada ise ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma sanayisi, dijitalleşme, finans, enerji, altyapı, turizm ve sağlık alanlarında daha da ileri taşınması her iki ülkenin özel sektörleri ve yatırımcıları için yeni ve büyük fırsatlar oluşturacağını söyledi.