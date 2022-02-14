Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında birleşen 6 muhalefet partisinin lideri, Ankara’da bir araya gelerek 5 saatlik bir toplantı yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine düzenlenen buluşmada ittifakın gizli ortağı HDP yoktu. HDP, bu görüşmede kendilerinin yer almaması nedeniyle ses yükseltti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP’yi yok sayan, bu diyalogda HDP’yle ilişki kurmayı, müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye’ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP’yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır” diyerek ortaklarına gözdağı verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz. O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de yemeğe sert sözlerle yüklendi. İttifak ortaklarının tutumunun ilişkilerinde ‘bir engel oluşturduğunu’ vurgulayan Temel “Altı parti bir araya geleceksiniz ama HDP’ye davetiye bile göndermeyeceksiniz. Bizim de hamlelerimiz olur. Kendi adayımızı çıkarmamız yönünde ciddi gelişmeler var” dedi.

‘GÖNÜL ALMA’ ÇIKIŞI

HDP kanadının ses yükseltmesine Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi. Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu “HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok” dedi.

Sözcü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarına ilişkin, "Siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir." diyerek açıklamaların sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını gösterdiğine işaret etti.

28 Şubat’ın seçilmesi tesadüf değil Muhalefet liderleri, parlamenter sistemi vadedecekleri mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu. AK Parti’den “Özledikleri Türkiye, 28 Şubat Türkiye'sidir” tepkisi geldi. Mahir Ünal “Söyleyecekleri söz yok” dedi. Akbaşoğlu “Sizi sıraya dizen kim” diye sordu.



