Türkiye Gazetesi

Putin'in Ukrayna'ya saldırmayacaklarını ve askerlerinin bir kısmını geri çekileceklerini açıklamasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. NATO, "Ukrayna, çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlar için uluslararası yardım talep ediyor" başlığı ile Ukrayna’nın talep ettiği ihtiyaçların listesini yayınladı.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI

NATO tarafından yapılan paylaşımda; "Ukrayna, çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlar için uluslararası yardım talep ediyor" başlığı ile Ukrayna’nın talep ettiği ihtiyaçların listesini yayınladı. Yardım talebine ilişkin açıklamanın devamında: "Ukrayna Devlet Acil Servisi, sivil nüfusunu etkileyebilecek çeşitli nitelikteki büyük ölçekli acil durumlara hazırlanıyor. Atıfta bulunulan prosedürlere uygun olarak, Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) 15 Şubat 2022'de Ukrayna'dan uluslararası yardım talebi almıştır" ifadeleri kullanıldı.



Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC), NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesindeki başlıca sivil acil durum müdahale mekanizması olarak görev yapıyor. Tüm yıl boyunca aktif olan oluşum tüm NATO Müttefiklerini ve ortak ülkeleri kapsıyor. Merkez, özellikle doğal ve insan kaynaklı afetler durumunda hem yardım taleplerini hem de yardım tekliflerini koordine etmek için bir takas sistemi olarak işlev görüyor. Bu kurumun Ukrayna'dan aldığı yardım talebi listesi üzerinden cevap vermesi bekleniyor.



Ukrayna’nın yardım talep listesi iş makineleri, arazi tipi araçlar, laboratuvar malzemeleri, motorlu botlar, jeneratörler, kıyafetler, ayakkabılar, radyo ve haberleşme cihazları yanında çok sayıda ve çeşitte ilaçları içeriyor. Söz konusu duyurunun sonunda ise üye ittifak ülkelerine yardımlara katkıda bulunma çağrısı yapıldı. Duyuruda; Ukrayna'nın gereksinimlerine eşgüdümlü bir yanıt sağlamak amacıyla, uluslar bu talepleri kısmen veya tamamen karşılayabilecek durumda olanlar, Operasyonel Rapora cevap vermeye davet edilir.’’ ifadelerine yer verildi.

Putin'den dikkat çeken açıklama: Avrupa'da savaş istemiyoruz Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ı Moskova'da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgede yaşanan krize dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin açıklamalarında; 'Avrupa'da savaş istemiyoruz. Tatbikat yapan askerlerimizin bir kısmını çekmeye karar verdik' ifadelerini kullandı.

Pentagon: Putin Ukrayna’ya saldırı için henüz karar vermedi Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Putin’in işgal için henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını belirtti.