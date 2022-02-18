CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tekin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "2016 yılından bu tarafa görev yaptığım CHP İl Başkanlığından 16 Şubat 2022 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
CHP'li belediye salonda ağırladı: Terör dağdan Kadıköy'e indi TSK, terör örgütü PKK-PYD’ye ağır kayıplar verdirirken CHP’li Kadıköy Belediyesi, PKK destekçisi Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na salon tahsis edip kongre yaptırdı.
Kılıcardoğlu'na çay brifingi veren CHP'li başkanın oğlu çıktı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Rize ziyaretinde çay üreticisi olarak bilgi veren kişi Artvin’in CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek çıktı.
CHP'li Başkan 'Açıklamada bulunmak istemiyorum' dedi, istifa etti
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin 'Açıklamada bulunmak istemiyorum' deyip görevinden istifa etti.
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tekin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "2016 yılından bu tarafa görev yaptığım CHP İl Başkanlığından 16 Şubat 2022 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
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