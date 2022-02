Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna gerilimine değinen Bahçeli, MHP olarak savaşı doğru bulmadıklarını ifade etti.

"ŞİDDETİN MUTLAKA ÖNÜNE GEÇMELİYİZ"

"Şiddetin olduğu yerde huzur yoktur. Özellikle kadınlarımızı, çocuklarımızı hedef alan saldırı dalgası hepimizin şikayet konusudur" diyen Bahçeli, "Geçen hafta maalesef yaşı 16 olan bir kız çocuğumuz hayattan koparılmıştır. Sıla isimli kızımız dilimizin anlatmaya varmdığı bir vahşet türüyle katledilmiştir. Beyaz gelinliği ile evinden çıkması gereken kız çocuğu kefeniyle evinden çıkmıştır. Şiddetin mutlaka önüne geçmeliyiz. Bu saldırganları en ağır cezayla cezalandırılmalıdır. Pişmanlık hükümleri geçerli olamaz. Kadına yönelik saldırılar maneviyat ilkelerimizin çiğnenmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarına devam eden Bahçeli, "Parti olarak 6 madden oluşan teklifimizi kamuoyuna sunmuştuk. 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz, ruh sağlığı teklifinin bir an önce yasalaşması, kadın cinayetleri, tecavüz konularında gerekirse idamın gündeme gelmesi, şiddete özendirip teşvik edecek her türlü yayından kaçınılması, üniversitelerin pskiloji sosyoloji gibi bölümlerde görev alan akademisyenlerin ülkede şiddet haritasının çıkarılması, son olarak insanların huzuru projesinin tanıtılması ve ülkemizin her köşesine ulaştırılması teklifini gündeme getirmiştik" dedi.

"KİM BİZİ YUTMAYA KALKARSA BOĞAZINA DURURUZ"

"Türklüğün jeopolitik alanında küçük düşünmek yem olmaktır. Kim bizi yutmaya kalkarsa, boğazına dururuz, hepsinin nefesini keseriz" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Bilmeyen varsa hatırlatayım, bizim adımız Türk milletidir. Medeniyetlere beşiklik, milletlere bilirkişilik yapan bir kültür kucaklaşmasının afadıyız. Bugün 3 kıtada manevi anıtlarımız, ismimizin ne kadar yankılandığının ispatıdır. Bir Türk dünyaya bedeldir inancı öylesine söylenmiş bir beyan değildir. Doğal ve doğru olacağı üzere, nerede bir soydaşımız varsa gözümüz oradadır. Karabağ'dan Kırım'a, Kıbrıs'tan Kudüs'e varıncaya kadar 3 hilalin anıları vardır.

Mesela Hocalı bunlardan birisidir. 1992 yılında zulmet dolu bir gece Dağlık Karabağ'da soydaşlarımızın kanı dökülmüştür. Elbette 2. Karabağ savaşıyla Azerbaycan toprakların yüzde 80'ini geri almıştır. Türk coğrafyası dirilmiş ve uyanışa geçmiştir. Azerbaycan ordusunun neferleri silahlı Ermenileri yıkıp geçmiştir. Karabağ da özgürlüğüne kavuşmuştur. Türklüğün bağımsızlığıyla oynayanlar doğduklarına pişman edilmişlerdir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"PUTİN YANGINA KÖRÜKLE GİTMEKTEDİR"

Rusya-Ukrayna gerilimine dikkat çeken Bahçeli, "Gerilim her gün boyut değiştirmektedir. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşa hazırlandığını Boris Johnson açıklamıştır. Putin'in doğrudan Kiev'i hedef alacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar Rusya tarafından reddedilmiştir. Ama Rusya 19 Şubatta gövde gösterisi niteliğinde bir tatbikat gerçekleştirmiştir. Bu iki ülke arasında gerilimi tırmandıran söylemler gözlenmektedir. Ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını içeren tasarının Putin tarafından onaylanması yangına körükle gitmektir" dedi.

"SAVAŞI DOĞRU BULMUYORUZ"

MHP lideri Bahçeli, gerilim ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Putin geçen hafta Ukrayna sınırdan askerlerin çekileceğini söylese de ABD askerlerin çekilmediğini açıklamıştır. Hem ABD hem Rusya, barış ve istikrara hizmetten uzaklara savrulmuşlardır. Biden, bir yönden Ukrayna'nın egemenlik haklarını zedelemiştir. 16 Şubat tarihindeki NATO toplantısında, Ukrayna devlet başkanının "Ukrayna'ya düşen bomba Avrupa için tehdittir" ifadesi, tabloyu ortaya koymuştur. NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna sınırında asker çekmediğine değinmiştir. MHP olarak bu savaşı doğru bulmuyoruz. Barış için diplomasinin tek yol olduğunu savunuyoruz. Savaş çıktı çığırtganlığı yapan ülkelerin iyi niyetli olmadığını biliyoruz. Ukrayna'nın siyasi toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır."

İMAMOĞLU'NA SERT ÇIKIŞ: BU KİMLİKSİZLİKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Münih'e gitmesine dikkat çeken Bahçeli, "Dünya, Rusya-Ukrayna arasındaki cepheleşmeye kenetlenmişken, Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanımızın güvenlik toplantısına katılmışken, İBB Başkanı'nın Münih'e gitmesi dikkatimizi çekmiştir. Bu şahıs konferans koridorlarında ne arıyor? Üstüne vazife olmayan konularda görüş bildirme merakı olan bu şahıs Ukrayna-Rusya barışından bahsetmiş, Türkiye'de demokrasinin sakatlandığını ama ölmediğini ifade etmiş. İBB başkanı hiç utanmadan Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu kimliksizliktir. Türk Milletinin oyuyla seçilen belediye başkanının bu tutumu fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir" dedi.

"PKK sevdasını her fırsatta dile getiren Cem Özdemir'le fotoğrafı PKK'yla buluşmak demektir" ifadesini kullanan Bahçeli, "HDP'ye zeytin dalı uzatmak demektir. İstanbul demokrasiye aç olsaydı sen ekmeğe muhtaç olurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanı olmanı rüyanda görürdün" dedi.

Bahçeli'den Tarkan'a sert sözler! TBMM Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'geççek' şarkısı ile gündeme gelen Tarkan'a çıkıştı. "Fitne yayıyorlar" diyen Bahçeli, "İktidar şarkıyla kurulmadı bir şarkı ile yıkılmaz." açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den 6 muhalefet partisinin buluşmasına sert tepki Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek tutarları eleştirerek EPDK'nın düzenlemeyi yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylerken, 6 muhalefet partisinin buluşmasına da tepki gösterdi.