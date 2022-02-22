Türkiye Gazetesi

TBMM Grup Toplantısında konuşan Bahçeli yeni şarkısı ile iktidarı hedef gösteren Tarkan'a tepki gösterdi..

"Niyet okuyucuları fitne yayıyorlar. İktidar şarkıyla kurulmadı bir şarkı ile yıkılmaz." diyen Bahçeli, "Tarkan'ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayanlar dağılabilirler." dedi.

"TARKAN'DAN ZİLLETİN TARZAN'I ÇIKARTILAMAZ"

Bahçeli sert sözlerle eleştiridiği Tarkan'a, "Geçecek diyor, bunu da Anadalu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir.

6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı ters çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmektir. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, kumpastır. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdecisidir. Çoğu gitmiş azı kalmıştır.

Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19'u kastettiğini söylüyor. Hayır diyorlar sen iktidarı kastettin. Velevki iddialar doğru olsun iktidar bir şarkıyla yıkılamaz. Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sağlamanın bir faydası yoktur.

Ayıptır ayıp! Bu gafilce inadın kime ne faydası var. İktidar şarkıyla kurulmadı. Doğru olsa bile bir şarkı ilke yıkılmaz. Niyet okuyucular fitne yayıyorlar. Tarkan'dan zilletin Tarzan'ı çıkartılamaz." dedi.

AK Parti'den Tarkan'a 'Geççek' tepkisi: Trol şarkısı kavgası Tarkan’ın ‘Geççek’i siyasetçiler arasında tartışmalara sebep oldu. Muhalefet şarkıyı beğeni ve paylaşım yarışına girdi. Tarkan’a ‘Trolleşmiş şarkıcı’ diyen AK Partili Alpay Özalan ise “Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez” ifadelerini kullandı.