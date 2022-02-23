Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ERDOĞAN SENEGAL'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'ndan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadyumu’nun açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Senegal Stadyumu’nun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere sahaya inerek, devlet başkanları ve futbolcularla paslaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti, yurda dönüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede, Rusya'nın son provokatif kararları konusunda Ukrayna'nın tutumunu desteklediği için Türkiye’ye teşekkür ettiği bildirildi.