Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

Erdoğan açıkladı: Rusya'dan da vazgeçemeyiz, Ukrayna'dan da Afrika turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "'Ukrayna’dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." dedi.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Senegal Stadı'nda bir araya geldi.