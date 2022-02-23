Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRK BAYRAĞI VE KUR'AN-I KERİM TAKDİM ETTİ

Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti ve şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

Erdoğan Şehit Özel harekat müdürü Hayrettin Eren'in cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında gittiği Senegal'de kalp krizi nedeniyle şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Milli dalgıç Ercümen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sürpriz Milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a denizin altından kartpostal gönderdi.