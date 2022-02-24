Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 2019 yerel seçimlerini hatırlatarak “Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım” diye konuştu. Akşener’in bu sözleri CHP’ye açık bir gönderme olarak yorumlandı.

"BİZİM SAYEMİZDE O KOLTUKLARDA OTURUYORSUNUZ"

Daha önce de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun “Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?” sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’tan “Bu lafların kıymetiharbiyesi yoktur” cevabı gelmişti. İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bilal Karaca “CHP’nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacağını artık kabullenmeli” diye konuşmuştu.

İttifak’ın görünmez ortağı HDP de her fırsatta yerel seçimlerde CHP’nin birçok büyükşehir belediyesini kendilerinin sayesinde kazandığını ifade ediyor. HDP’li Fatma Kurtulan İYİ Partililere “Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz” demişti.

Meral Akşener koronavirüse yakalandı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandığını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: Bu sözler asla kabul edilemez İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki geldi. Çelik, “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.” dedi.