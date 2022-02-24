Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi.

"BU İŞGALİ TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz, haksız ve hukuksuzdur

Gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı Afrika dönüşü sonrası. Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

MONTRÖ AÇIKLAMASI

Montrö sözleşmesinin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir. Süreci takip etmeye devam edeceğiz. Gerginliğin daha ileriye gitmesini tabi ki istemiyoruz. Yakın ilişkilerimizin olduğu Rusya'ya bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'ye yol açacağı ekonomik, siyasi vb. etkilerin Cumhurbaşkanımız tarafından ele alındı. Gelişmelere dönük olarak çeşitli senaryolara karşı hazırlığımızın olduğunu ifade etmek isterim.

Rusya Donbass'ta bir hastaneyi vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşı Türk markalarını vurdu! Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı Vladimir Putin’in talimatı ile Rus ordusu Ukrayna’ya askeri hareket başlattı. Bölgede sıcak çatışmalar devam ederken, peş peşe patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Rusya’nın savaş hamlesine Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken, Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da bu savaştan etkilendi. Birçok ünlü Türk markası, güvenlik nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Öte yandan bölgedeki büyük organize Türk perakendecilerin yeni mağaza açılışlarını askıya aldığı öğrenildi.