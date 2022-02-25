Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyelerin başladığını söyledi.

"Kara yoluyla vatandaşlarımızı taşıma kararı aldık" diye konuşan Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tahliye için 2 bin 500 vatandaşımız başvuru yaptı" diyen Çavuşoğlu, "Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

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Avrupa Konseyi’nden Rusya kararı: Temsil hakkı askıya alındı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın Ukrayna harekatı sebbeiyle temsil hakkının askıya alındığını duyurdu.

Rusya'nın saldırılarından kaçan 30 bin kişi Polonya'da Rusya'nın saldırılarından kaçan 30 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiği belirtildi. Ayrıca Polonya, Ukrayna'dan gelecek kişiler için Covid-19 nedeniyle zorunlu karantina ya da negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.