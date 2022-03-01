Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri hakkında konuşulduğu öğrenildi.

ERDOĞAN: BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi.

Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Montrö’yü kullanma kararındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz." diyerek Montrö Sözleşmesi'nin kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan barış için devrede: İşgali bitirmek için Putin’i davet ettim Putin’den işgali durdurmasını isteyen Erdoğan “Diplomasiyle bu işi çözmek için onu Türkiye’ye davet ettim, Minsk mutabakatı çağrımızı tekrarladım” dedi.

Ukraynalılar Erdoğan’dan yardım istedi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşı için ellerinde “Yardım et Erdoğan” pankartlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan savaşı bitirmesi için yardım istedi.