Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 6 partinin imzaladığı 'Güçlendirmiş Parlamenter Sistem' metninin kamuoyuna duyurulmasının ardından adaylık konusunda ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Liderler 'siz olun' derse ben aday olurum" dedi.

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, mevcut Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olarak duyururken, Millet İttifakı'nda belirsizlik sürüyor. Adaylık için ön plana çıkan isim Kılıçdaroğlu olurken konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

"ADAY OLUN DERLERSE OLURUM"

Katıldığı televizyon programında 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçildiği takdirde Cumhurbaşkanı'nın tarafsız ve partisiz olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes Cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı, sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler son olarak 'hangi adayla kesin olarak kazanırız' buna bakacak. Diğer genel başkanlar adına konuşmayayım, benim bakış açım o. Liderler 'siz olun' derse ben aday olurum. Bir yola çıktık. Türkiye’nin geleceğini yeniden beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN ADAYI AKŞENER

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının deneyimli olması gerektiğini söylerken canlı yayında başbakan adayını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Başbakan adayımız da var, Meral Akşener" dedi.

Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon sonrasında Denizli programını yarıda keserek Ankara’ya dönen Kılıçdaroğlu, “Meclisi acilen toplamak gerekiyor. Montrö Antlaşması’na bağlı kalınması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına set çekti Reuters'a konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te yapılması planlanan seçimler için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekerek, "Ülkenin en büyük iki şehrini yönetmeye devam edecekler" vurgusu yaptı.