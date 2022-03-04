Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, "Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

JOHNSON GÖRÜŞMESİNDE ATEŞKES VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-İngiltere ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

Ukrayna işgali için konuşan Erdoğan: Strateji olarak önemli bir noktadayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya stratejik anlamda önemli ve gergin bir süreçten geçiyor. Strateji olarak önemli bir noktadayız" dedi.

Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Türkiye'ye de mi savaş açılması lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ukrayna'ya gösterdiğiniz tutumu Türkiye'ye de gösterin. Yine bir savaşın çıkmasını mı bekliyorlar" sözleriyle AB'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. İki ayrı görüşmede de Rusya'nın Ukrayna saldırıları ele alındı.

Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerini görüştü.