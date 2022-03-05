Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yarın görüşeceğini açıkladı.