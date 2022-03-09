Türkiye Gazetesi

Yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmaya hazırlandığı iddia edilen eski başbakan Tansu Çiller, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, Tansu Çiller aday mı olacak merak ediliyordu. Eski Başbakan Çiller'in parti kuracağı yönündeki iddialar da ortaya atıldı. “Bana talep olmazsa siyasetle meşgul olmam” diyen Çiller, siyasete dönüşüne dair kararını anlattı. Çiller'in genel başkanlığı 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde yapılan DYP 7. Olağan Büyük Kongresi'yle sona ermiş ve aktif siyasetten çekilmişti. Peki Tansu Çiller yeniden aday olacak mı? Tansu Çiller parti mi kuruyor? İşte merak edilenler...

ÇİLLER’DEN YENİ PARTİ İDDİALARINA CEVAP

"Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde 'Siyasette Kadın' oturumunda konuşan Tansu Çiller, toplumu kucaklayan bir merkez sağ oluşumunu düşündüğünü belirterek parti kuracağı yönündeki iddialara; şöyle cevap verdi: “Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın hazine bakanı, ilk kadın içişleri bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı ve sonrasında ilk kadın başbakanlığı verdi.

“BEN MİLLETİMİ ÖZLEDİM”

“Ben milletimi özledim. Beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum."

HER TARAFI KUCAKLAYAN MERKEZ SAĞ OLUŞUMA İHTİYAÇ VAR

"Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret."

Çiller’den yeni parti açıklaması: Merkez sağda yeni bir oluşuma ihtiyaç var 2023 seçimlerine kısa bir süre kala iktidar ve muhalefet arasında Cumhurbaşkanlığı yarışı devam ederken Ankara kulislerinde Tansu Çiller’in parti kuracağı iddiası konuşuluyor. İddialar ile ilgili ilk kez konuşan Çiller, yeni parti sorularına ilk ağızdan cevap verdi.