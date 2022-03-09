Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 14. günü devam ederken, ateşkes ve barış ilan edilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Barış çalışmalarını yürüten ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. İki ülkenin bakanları yarın Antalya’da bir araya gelecek.

İKİ ÜLKE BAKANLARI ANTALYA’DA BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu’nda(ADF), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba bir araya gelecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Tüm dünyanın gözü Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte üst düzey ilk temas Antalya’da gerçekleşecek. Kritik zirve öncesi forumun yapılacağı noktalarda hazırlıklar tamamlandı. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü zirvesi 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı Regnum Carya Otel’deki salonda gerçekleştirilecek. Rus ve Ukrayna heyetlerinin, toplantı dışında karşılaşmayacağı tarafların ayrı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER ALINDI

Zirvenin yapılacak olan Belek bölgesinde ise alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Antalya’da çevre illerden çok sayıda polis araçlarının çekildiği üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. NEST Kongre Merkezi’nde salonların hazırlandığı, yayın sistemlerinin kurulduğu, görevli personelin ise yerlerinin belirlendiği belirtildi. Ayrıca kongre merkezi yakınında çok sayıda ambulanslarında görev aldığı görüldü.

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“SONUCU GÜZEL OLUCAK”

Zirvenin yapılacağı yakınındaki taksi esnafı Reyhan Şahin, "Bölgemizde iki gündür çok büyük bir hareketlilik var. İnşallah bu zirve her iki ülke için dünya için gelişmeler güzel olur savaş biran önce biter. Sonucu güzel olacak, biz güzel geçmesini bekliyoruz" dedi.

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