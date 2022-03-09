Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin gündeme alınacağı görüşme saat 18.30'da gerçekleştirilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin gündeme alınacağı görüşme saat 18.30'da gerçekleştirilecek.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler : cumhurbaikanı erdoğan,joe biden,diplomasi,