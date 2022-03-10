Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetlerini ele aldı. Bununla birlikte toplantının ana gündem maddelerinden birinin de doğal gaz olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN UKRAYNA DİPLOMASİSİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin önemli aktörlerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ize Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Eyapılan açıklamada; Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetlerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

KRİTİK ENERJİ DİYALOĞU

İki lider görüşmede, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Şuşa Beyannamesi'nde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda 2 ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi.