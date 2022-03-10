Türkiye Gazetesi

Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Muharrem İnce, bir otelde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen İnce, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını belirterek;

"Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum. Buna itirazım yok. Rusya'nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ve siviller ölüyor. Amerika'nın üstünde Kanada altında ise Meksika var. Rusya, Meksika'ya silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'da batının yaptığı bir iştir bu. Hep yaptığı bir iştir. Ortada bırakmak. Batı gazı verir ve ortada bırakır. Mültecilerin saçının ve gözünün rengine bakıyorlar. Çocuğun saçının rengi olur mu Allah aşkına. Çocuk esmer olsa ne olur sarışın olsa ne olur. Çocuk çocuktur. Rus olsa ne olur Ukraynalı olursa ne olur. Batı sınıfta kalmıştır. Onun için Erdoğan'ın politikalarını denge üzerinde götürmek istemesi doğrudur." dedi.



Erdoğan ve Biden’dan telefon diplomasisi: Türkiye’ye yönelik haksız yaptırımlar kaldırılsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini söyledi.



Enerji savaşları: Batı, Rusya'ya karşı bütün kozlarını oynuyor ABD, Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklama kararı alırken, İngiltere yıl sonuna kadar ithalatı sonlandıracaklarını açıkladı. Enerji devleri bir bir Rusya'dan çekilirken, Almanya yaptırımlarda acele edilmesine tepkili. Çin ise Rus hisseleri için harekete geçti.

