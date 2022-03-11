Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'a ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak bir araya geldiği gençlerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı. "İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın hiçbir suçu olmadığını, Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.

"DEMİRTAŞ'IN HİÇBİR SUÇU YOK"

2016 yılında bir anayasa değişikliği geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız. Getirirler Meclis'e, Meclis'te yarıdan fazlası el kaldırsa otomatikman dokunulmazlık kalkar. Dolayısıyla Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de, ne kadar haksızlığa uğramış, onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bir gencin "PKK terör örgütü müdür?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Bizim partimizin düşüncesine göre, PKK bir terör örgütüdür. Sadece bizim partimize göre değil, pek çok ülkede de terör örgütü olarak geçmektedir. Bir arkadaşımız 'bir HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı, neden CHP’li vekiller el kaldırdı' dedi. Bir milletvekilinin elinde uzun namlulu silahlarla fotoğraf çektirmesi doğru değil. Ben de yapsam suçtur. Siz de yapsanız suçtur. Dolayısıyla böyle bir tablo hukukun üstünlüğünün tartışıldığı bir yerde kabul edilemez" dedi.

"Suriye ile ilişkilerimizi kesinlikle düzelteceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de yaklaşık 6 milyon 300 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Kendi özgür iradeleriyle ülkelerine göndereceğiz. Ülkelerine gidecekler. Bunun alt yapısını oluşturduk. En son Gara operasyonuna karşı çıktık. Ama ülkemize karşı da bir tehdit varsa buna da karşı çıkacağız. Benim de, partimizin de düşüncesi bu" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'DA BİR VEKİLİMİZ BİLE YOK"

12 yıldır Diyarbakır'a neden gelmediğini de açıklayan Kılıçdaroğlu, "Aslında birkaç sefer Diyarbakır'a gelmiştim. Ama demek ki o zaman ortam çok müsait değildi. Benim açımdan müsait değildi. Belki Diyarbakırlılar açısından müsait değildi. Bir dönem biz göğsümüze CHP rozetini takıp değil Diyarbakır’a, Sivas’ın bu tarafına bile geçemiyorduk. Son 10 yılda değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Diyarbakır’a gelmedik ve gelmemenin de bedelini ödedik. Bir milletvekilimiz bile yok. Kabahat bizim" dedi.

"KAYYUM ATANMASINA KARŞIYIZ"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili kendisine yöneltilen "6 parti var. HDP’yi neden çağırmadınız?" sorusuna cevap veren CHP lideri, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in çalışması yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. 6 partinin genel başkan yardımcıları vardı, HDP yoktu. HDP’nin katkı vermediği, çalışmasında bulunmadığı bir masaya HDP’yi nasıl çağıralım? HDP diyecek ki, ben hiç bakmadım, görmedim. HDP şimdi üçüncü ittifakı kuruyor. Üçüncü ittifakı kurmasını isteriz. İki ayrı toplantı yaptılar. Biz HDP ile, bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. HDP ile de görüşürüz. HDP’nin kapatılmasına, kayyum atanmasına karşıyız. Seçimle gelen seçimle gider dedik" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Otele değil, çadıra gel Diyarbakır anneleri, şehre gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Anneler "Bizimle otel değil, HDP İl Başkanlığı önünde gel görüş" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli "Kılıçdaroğlu, Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın? Açıkla. Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? " dedi