Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya Diplomasi Forumu'nun ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Salgın şartlarına rağmen geçen yıl ilk toplantıyı başarı ile icra ettik. Sancılı bir dönemde Antalya'dan verdiğimiz dayanışma mesajlarının foruma çok önemli bir anlam kattığına inanıyorum. Forum yakında küresel diplomasinin kalbinin attığı yere dönüşecek. Foruma iştirak eden hükümet ve devlet başkanları, devlet temsilcileri yapacakları katkının yanı sıra, aralarındaki temasları da önemli görüyorum. Foruma yönelik yoğun ilgiyi memnuniyet ile karşılıyorum.