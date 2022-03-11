Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

"YENİ HÜLAGÜLER İSTEMİYORUZ"

Bakıyorsunuz Almanya'da bir orkestrada orkestra şefi Putin'in arkadaşı. Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Öbür tarafta yine bir başka Avrupa ülkesinde dünyaca meşhur Dostoyevski yayınları ülkede yasaklanıyor. Biz bunu neye benzetiyoruz biliyor musunuz: Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagüler istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin dünyaya seslenirken, 'Ukrayna yalnız bırakıldı. Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar.' derken Montrö Anlaşması'na vurgu yaparak, 'Bölgemizde sulh için Montrö dahil her uygulamayı kullanacağız.' dedi. Kırım’ın işgaline ses çıkarılsa bugünkü savaş tablosunun oluşmayacağını belirten Erdoğan, Rus vatandaşlarına faşizan uygulamaların da asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev görüşmesinde kritik doğal gaz hamlesi Akşam saatlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinin detayları belli oldu. İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra doğal gaz konusunu da masaya yatırıldığı öğrenildi.