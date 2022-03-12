Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi.
Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi.
Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
Detaylar birazdan...
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,ermenistan,