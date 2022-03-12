Türkiye Gazetesi

Independent Türkçe'ye konuşan Eski İran Cumhurbaşkanı Dr. Mahmud Ahmedinejad, çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Ahmenijad, "Dünya güçleri, Türkiye'yi üçe, Suudi Arabistan'ı dörde, İran'ı altıya bölmek istiyor. Dünya güçlerinin bölge ülkeleriyle ilgili uğursuz bir yol haritası olduğunu biliyorum" dedi.

"BEKAMIZ BİRLİĞİMİZE BAĞLI"

Ahmedinejad, "Suudi Arabistan'ı dörde, Türkiye'yi üçe, İran'ı da altı bölgeye bölmek istiyorlar. Bölgedeki ülkeleri bölüp küçük ve zayıf devletlere dönüştürmek istiyorlar. Bu onların yol haritası. Bu haritadan kurtulmanın tek yolu bölge ülkelerinin birlik olmasıdır" diye konuştu.

"Suudi Arabistan ile özel ilişkilere sahip olmamız doğal. Çünkü biz aynı dinin mensuplarıyız ve aynı bölgede yaşıyoruz. Aynı şekilde düşmanımız da bir. Eğer birbirimizden uzaklaşıp rekabet edersek bu, bize zarar verir. Bekamız birliğimize bağlıdır" diyen Ahmedinejad, şöyle devam etti:

"Kardeşler olarak bu anlaşmazlığa bir yere kadar yabancıların müdahalesinin yol açtığını düşünüyoruz. Bu durumda hiç kimsenin galip gelmeyeceğini, her iki tarafın ve tüm bölgenin bundan olumsuz etkileneceğini bir kez daha vurguluyorum"

"ÜLKELERİMİZİN GÜÇLÜ VE SAYGIN OLMASINI İSTEMİYORLAR"

"İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşın galibi beş ülke, kendisinden başka hiçbir ülkenin nükleer güç ve güçlü bir ülke olmayacağı konusunda anlaştılar ve bu doğrultuda bir karar aldılar" diyen Ahmedinejad, "Aynı şekilde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Irak'ın da güçlü ülkeler olmalarına karşılar. Ülkelerimizin güçlü ve saygın ülkeler olmalarını istemiyorlar. Zenginleştirmenin İran'ın güçlendireceğini düşünüyorlar. Bu onların değişmez politikasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki savaşı değerlendiren Ahmedinejad, "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde Çin, Tayvan'a, ABD de İran'a saldırmak istiyor" dedi.

"ABD, Rusya ve Çin dünya için yeni bir plan oluşturmak istiyor" diyen eski İran Cumhurbaşkanı, şunları aktardı:

"Tüm bunlar, dünyanın bir değişim sürecinde olduğunu teyit ediyor. Tüm dünyada yeni bir proje olacak. Ukrayna'ya yapılan bu saldırıda, dünyanın dönüştüğü koşulların değişmekte olduğu ortaya çıktı. Bu benim görüşüm. Sonuçlarını siz de göreceksiniz. Planın ilk bölümünü uygulamaya koyuyorlar. Biz bu planın uygulanmasını engellemeye çalışıyoruz. Çünkü birçok masumun hayatına mal olacak."

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