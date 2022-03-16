Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

AK Partili vekillerle toplantıda biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dolmabahçe'deki tarihî 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Erdoğan “Biz 12 tane ağaç, ağaç bile değil fidan, kestik diye, bir bardakta fırtına koparanlar 112 tane ağacın kesilmesine kılını bile kıpırdatmıyor. Bunlar anıt ağaçlar. Bursa’da 500 yıllık ağacın ortası oyulmuş. O ağacı biz tedavi ettik, tekrar yeşermeye başladı. Ama bunlar yeşil ağacı kesiyor. 112 tane ağacın hepsi kanser olur mu? Konunun takipçisi olun” dedi. 2023 seçimleri için partisinin milletvekillerine ‘çalışın’ talimatı veren Erdoğan “2023 seçimleri çok önemli. Kırılma noktası olacak. Ankara ve İstanbul’u kaybetmedik. Belediye meclisleri bizde. Kaybetmiş gibi düşünüyorsunuz. Gidin çalışın. 2024 seçimleri de önemli…” diye konuştu.

Gençlerin AK Parti’den uzak olduğu konusunda yapılan algı operasyonlarının doğru olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gençlerde bizim durumumuz söylendiği gibi değil. Gençlere yaptıklarımızı anlatın” dediği öğrenildi. Toplantıda Alevilerle ilgili yapılan düzenlemeler de gündeme geldi. Erdoğan’ın “Adımlar atıldı ama Alevilerin arasında çekişmeler var, o nedenle ilerleme sağlanamadı. Biz gereken adımları atmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı: Bakan Çavuşoğlu'na kritik talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimatta bulunduğunu belirterek, Bakanın yarın Rusya'ya ardından da Ukrayna'ya geçeceğini belirtti. Erdoğan, ateşkesin sağlanması için girişimlere devam edileceğinin altını çizdi.