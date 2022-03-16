Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 159 Türk vatandaşının daha tahliye edilerek, yola çıktığını duyurdu.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞ SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 159 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

Bugün 13 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 965 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını kaydetti.

Ukrayna'dan 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'dan 181 Türk vatandaşının daha yola çıktığını açıkladı.. Böylelikle Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 15 bin 24'e ulaştığı öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'dan 13 bin Türk vatandaşı tahliye edildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugüne kadar 13 bin 120 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Akar: Tahliye için 2 uçağımız Ukrayna'da Milli Savuma Bakanı Akar, insani yardım maksadıyla Ukrayna'ya gönderilen 2 A400M uçağının hava sahasının kapatılması nedeniyle Boristopol Havaalanında olduğunu kaydederek, ilk fırsatta uçakları tahliye edeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 9.653 Türk vatandaşı tahliye edildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 406 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, toplamda tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 9.653 olduğunu açıkladı.