Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmelerin ve sahadaki insani durumun ele alındığı öğrenildi.

UKRAYNA VE RUSYA'DA YAŞANAN GELİŞMELER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna’ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü: Ankara veya İstanbul'u işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti ve bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Putin ile Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedelidir Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan döviz kuru ve enflasyondaki dalgalanmalarının geçiş sürecinin bedeli olduğunu belirtti. Erdoğan enflasyon açıklamasının yanı sıra seçim kanunu düzenlemesi ve MİT inşaatı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme yaptı.