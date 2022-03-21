Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Muhalefetin iddialarına tepki gösteren AK Parti kurmayları, Millet İttifakı’nın aleyhine bir durumun olmadığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Onların aleyhine bir durum yok. Her şey Türkiye’nin lehine. İttifak dışında tek başına olanlara barajı yüzde 7’ye düşürdük. AK Parti’nin baraj sorunu olmaz. Türkiye’nin en büyük partisi, küçük partilerin lehine bir ortam oluşturdu. İttifak yapanlar neden yaptığını bilecek. Ne bulursan torbaya doldur mantığıyla hareket edenlerin işine yaramayacak. Sırf artık oylardan istifade edeyim diye parti enflasyonuna sebebiyet verelim istemedik.

“MUHALEFET SEÇİME HAZIR DEĞİL”

Erken seçim tartışmalarına da değinen parti kurmayları, kanun teklifinin yasaya dönüşmesi durumunda bile bunun 2023 seçimlerinde uygulanmayacağını ifade ediyor. AK Partili yetkilileri “Şu anda biz erken seçimi istemiyoruz ama istesek bile Millet İttifakı kesinlikle erken seçime gitmek istemeyecektir. Kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Şu anda ‘Seçime gidiyoruz’ diyelim yanaşmazlar. Çünkü muhalefet seçime hazır değil. Ne teşkilatları hazır ne de adayları var. Ukrayna hadisesinden sonra bizim anketlerde oy oranımız yüzde 2 bandında arttı” dedi. AK Parti’nin son yapılan anketlerde oy oranının yüzde 40’ın üzerine çıktığı belirtiliyor.

BUGÜN MYK’DA GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak MYK toplantısında Siyasi Partiler Kanunu teklifi masaya yatırılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kamuoyundaki yansımalarla ilgili bir bilgilendirme yapacak

2023 seçimleri kırılma noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti milletvekilleri ile kah-valtıda bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sıkıntılar, teşkilatlardan gelen talepleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz AK Parti ve MHP seçim kanunu tekliflerinin detaylarını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının yüzde 7 'ye indirilmesini teklif etti.