Türkiye Gazetesi

AK Parti Grubunun önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi'nde CHP'nin genel kurul çalışmalarını sekteye uğratmasına AK Parti milletvekillerinden tepkiler yükseliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Meclisin saygınlığına halel getiren bu tarz yaklaşımları lütfen bir daha değerlendirin" derken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, "Cumhur İttifakı CHP'nin tüm engellemelerine rağmen milli iradenin tecelligahı olan Meclis’i çalıştırmak için gayret göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"90 YILLIK BİR PARTİYE YAKIŞTIRAMIYORUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir kanun teklifinin görüşülmesini engellemenin ne ana muhalefete ne bize ne meclise ne topluma faydası var. Tabii ki gerginlik olur, tartışma olur, polemik olur, riskli bir kanun teklifi olur, İç Tüzük'ten kaynaklı haklar kullanılabilir. Ama bir başka partinin grup önerisi görüşülürken CHP'den 20 arkadaş yoklama isteyip, hiç birisinin yoklamaya girmeyip, şu evrakta görüldüğü gibi "CHP eşittir 0" denmesini ben doksan yıllık bir partiye yakıştıramıyorum" dedi.

"Muhalefet iktidarın değil devletin, milletin varlığı için elzemdir" diyen Turan, "Muhalefet olmayan yerde iktidarın kıymeti olmaz. Ama 20 kişinin ayağa kalkıp hiçbirinin yoklamaya girmemesinin adı muhalefet olmaz, onu demeye çalışıyorum. Yoksa 'Hakkımız var' dersiniz, baş tacı ama ben şu tabloda sıfırı yakıştıramıyorum. Ben daha saygın, daha kaliteli bir muhalefet özlemi içerisinde olduğumuzu belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

"CİNALİ FİLMLERİNE KONU OLACAK YOKLAMA OYUNLARI..."

Konu ile ilgili konuşan ve CHP milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarını kapatmaya yönelik girişimlerine tepki gösteren bir diğer isim olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise şu ifadeleri kullandı:

"Üç yılı aşkın bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim, ana muhalefet partisinin sadece yirmi milletvekiliyle Genel Kurul çalışmalarına katılıp Genel Kurulun kapanması yönündeki çabalarını, Genel Kurul kapandığında da, dün olduğu gibi duydukları mutluluk ve çektirdikleri hatıra fotoğraflarını anlayamadığımı ifade ediyorum. Bir tarafta son on günde çok sayıda ülke lideriyle görüşen, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuğuna güven duyulan, dünyanın en büyük asma köprüsünün açılışını yapan bir siyasi hareket, diğer tarafta Cinali filmlerine konu olacak yoklama oyunlarıyla Meclis’i çalıştırmayan bir ana muhalefet! Cumhur ittifakı CHP’nin tüm engellemelerine rağmen milli iradenin tecelligahı olan Meclis’i çalıştırmak için gayret göstermeye devam edecektir.”

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