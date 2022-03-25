Türkiye Gazetesi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaklaşan 2023 seçimleri öncesi şehir ziyaretlerine başladı. Kayseri’ye giden Meral Akşener, kentte esnafı ziyaret etti. Akşener bir esnafın özel ricası üzerine tezgaha geçerek pastırma doğradı.

TEZGAHA GEÇEREK PASTIRMA KESTİ

Esnaf ziyaretinde bir pastırma dükkanına giren Meral Akşener, esnafın özel ricası üzerine pastırma kesti. Kayseri'nin tescilli ürünü olduğunu söyleyerek pastırmayı ince ince kesen esnaf, satırı Akşener'e verdi.

“ÇOK KALIN KESTİM”

Eline aldığı satırla pastırma doğrayan Akşener, esnafa dönerek "Aferin bana. Biraz kalın kestim, yok çok kalın kestim" dedi.

“UYANIK SENİ”

O anlarda gazeteciler ile de sohbet eden Akşener, bir gazetecinin "Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına bir noktayı Kayseri'den koyun isterseniz." Sözlerine "Uyanık seni" diyerek cevap verdi.

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