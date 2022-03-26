Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta asgari ücrete zam beklentilerinden, S-400 meselesine, Karadeniz’deki mayınlardan Ukrayna krizine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin NATO’da bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyleyen Erdoğan “Bunu da bütün siyasi liderler olsun, komuta kademeleri olsun, bizimle paylaşıyorlar. Bunu iftiharla gördük” dedi. İşte Erdoğan’ın değerlendirmeleri:

> Asgari ücrete zam olacak mı?

“Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’m da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.”

MAYINLAR BAŞIBOŞ DEĞİL

> Karadeniz’de yüzen mayınlar tehlike arz ediyor mu?

“Bu konuyla ilgili bütün tedbirler alındı. Gerek Millî Savunma Bakanı’mın gerek Deniz Kuvvetleri Komutanı’mın ortak kanaati, bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Ayrıca bu mayınlar su yüzüne çıktığı anda kendi kendini kilitliyor, âdeta kendi kendini patlatıyor”

> Ukrayna’da kalan A400M uçakları getirilecek mi?

“Hem Ukrayna hem de Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Bize her türlü teminatı veriyorlar. Diyorlar ki; “Şu an itibarıyla bunu çekmeye kalkarsak, hava sahasında sıkıntılar var. Böyle bir riski göze almayalım. Sağlıklı bir duruma girildiği anda bu uçakları sizlere göndereceğiz.”

S-400’LER BİZİM MALIMIZ

> ABD’nin S-400’lerin Ukrayna’ya verilmesini istediği iddiası doğru mu?

“Bu konu bizim için kapanmıştır. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bu bitmiştir. ‘Buradan acaba Türkiye’ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız’ böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz, sonuç alamazlar.”

> Rusya’dan çıkan ABD şirketlerinin ve Rus şirketlerinin Türkiye’ye gelişi konusunda beklenti nedir?

“Dünyanın birçok markası, grubu Rusya’dan ayrılıyor, çıkıyor. Bunlardan ülkemize gelenlere tabii ki kapımız açıktır, buyursunlar gelsinler deriz. Belli sermaye gruplarından ülkemize gelip bizde imkânlarını park etmek isteyenler olursa onla için de tabii ki kapımız açıktır.

> NATO Zirvesi’nde tansiyonun düşürülmesi ya da çözüm odaklı bir eğilim gördünüz mü?"

Büyük bir çoğunluğu tansiyonun düşürülmesinden yana. Çünkü ortada son devrin en büyük felaketi yaşanıyor. Binlerce çocuk, kadın, sivil maalesef öldürülüyor. Bütün bunları görüp de hâlâ "vurun gitsin" demek mümkün değil. İşin maddi boyutuna baktığımız zaman o da ayrı bir felaket. Şimdi bütün bu gelişmeler karşısında en kısa yoldan burada ateşkes nasıl olur, bunun he sabı, gayreti içindeler.

> CHP liderinin "Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi. Şimdi sırtlarını dönüyorlar" açıklaması hakkında neler söylersiniz?

Sadece mart ayında liderlerle 40’ın üzerinde yüz yüze görüşmem ya da telefon temasım oldu. Her biri de ülkemizin barış için yürüttüğü diplomasi çabalarını takdir ettiklerini özellikle belirtiyor. Şimdi kalkıp da “Dünya Türkiye’ye sırtını dönüyor” demek akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım bedeli 5 milyar lirayı aşan birçok projeyi hizmete açtı. Tokat, büyük uçakların inişine imkân tanıyan modern havalimanına da kavuştu.

İNŞALLAH YENİ KAPILAR AÇILACAK

Cumhurbaşkanı, yakında enerji alanında bir müjde vereceklerini duyurdu. Erdoğan “İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kokpite geçti: Pilotlara merak ettiklerini bir bir sordu Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Tokat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk ettiği uçakta kokpite girdi. Burada pilotlara merak ettiği soruları da yönelten Erdoğan'ın sorduğu sorularla pilotluğa dair bilgileri ilgi uyandırdı.