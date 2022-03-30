Türkiye Gazetesi

İyi Parti'de, parti yönetim kadrosu değişti. Başkanlık Divanı'ndaki birçok isme yeni görev verilmezken birçoğunun sadece görev yeri değişti. Buna göre Koray Aydın, Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanı olurken, Aydın'ın alındığı doğrudan Meral Akşener'e bağlandı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU GİTTİ RIDVAN UZ GELDİ

Dikkat çeken bir diğer değişim ise partinin ekran yüzlerinden biri olan Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmemesi oldu. Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi

NURİ OKUTAN’A GÖREV VERİLMEDİ

Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Meral Akşener’e bağlandı. Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı'na da Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat getirildi.

İYİ Parti'de istifa depremi İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirerek istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Yılmaz, MHP'ye geçmek istediğini de belirtti.