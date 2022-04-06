Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirmişti.

Bugün MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Halil Öztürk, MHP’li Ersoy’un disiplin işlemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Öztürk, Ersoy’un parti tüzüğünün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ile 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve Ersoy hakkında disiplin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçin:"Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

MHP lideri Devlet Bahçeli: Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına ve İstanbul'da kurulan barış masasından bahsetti. "Türkiye'nin tarafsız politikalarıyla güvenilir bir ülke olduğunu tescillemiştir" diyen Bahçeli, 2023 seçim anketleri için "Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır, güzel bakışıdır. Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi büyük Türk milletidir" ifadelerini kullandı.