Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI OLACAK

Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de yaptığı ilk açıklamada Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla yeni görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak." ifadelerini kullandı.

KRİTİK ZİRVEDE ÇOK SAYIDA ÜLKE OLACAK

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele alacak ve Ukrayna'nın kendisini savunması için tanksavar silahlar, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatın yanı sıra insani ve mali yardım konusunu görüşecek. NATO Dışişleri Bakanlarına Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği'nden ve NATO'nun Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den isimler de katılacak.

ABD duyurdu, Rusya'yadaki yeni yatırımlar yasaklandı ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

Rusya: Karadeniz’de sürüklenen Ukrayna mayınlarının nerede olduğu bilinmiyor Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10'unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.