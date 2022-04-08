Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’de yapılan son toplantılarda, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili, “Her iki tarafla da görüşüyoruz. Arzumuz savaşın en kısa zamanda bitmesi. Görüşmeler olumlu gidiyor. İstanbul’daki toplantı, bugüne kadarki müzakerelerin en verimlisiydi. Yakın zamanda barış olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantılarda Macaristan’daki seçim zaferinin ardından görüştüğü Macaristan Başbakanı Victor Orban’la yaptığı telefon görüşmesinden de detaylar aktardığı, “Sayın Orban, Macaristan’daki muhalefeti anlattı. Muhalefetin, kendisine karşı bir takım tezgâhlar içerisinde olduğunu söyledi” dediği belirtildi.

Öte yandan, toplantılarda Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da, normalleşme adımlarının atıldığı Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve Ermenistan’la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. “Arzumuz bir an önce bu sıkıntıların bitmesi” diyen Bakan Çavuşoğlu, İsrail ve Irak gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesi konusundaki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

F16 TEKLİFİNİ ANLATTI

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da yaptığı sunumda, F-16 ile F-35 meselesine dikkat çekerek, her iki konunun da birbirinden farklı olduğunu aktardı. F16’larla ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, ABD tarafından atılan son adımlarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Brüksel’de Azerbaycan, Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı hakkında bilgi verdi.

Erdoğan: 60 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürdük Eğitimciler ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek "Öğretmenlerimizi müstakil bir meslek kanununa kavuşturduk. Öğretmenlerimize önemli avantajlar da getiren bu düzenlemenin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.